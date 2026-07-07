Генич высказался о Роналду после матча с Испанией на ЧМ и оценил его перспективы в сборной

Российский комментатор Константин Генич высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду после матча 1/8 финала ЧМ-2026 с Испанией. Встреча прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступил Энтони Тейлор (Манчестер, Англия). Победу со счётом 1:0 одержала Испания.

«Роналду — великий. Нет вопросов. Но именно так и должно было всё закончиться. Спасибо за игру в сборной.

Думаю, Криштиану поедет на следующий ЧМ. Главным тренером сборной Португалии. Вот увидите», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).