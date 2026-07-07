Тчуамени, скорее всего, пропустит 1/4 финала ЧМ-2026 с Марокко из-за травмы — Get Football

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени, вероятнее всего, пропустит матч 1/4 финала чемпионата мира – 2026 со сборной Марокко. Об этом сообщил помощник главного тренера национальной команды Ги Стефан.

Футболист получил повреждение бедра на тренировке в пятницу, 3 июня. Изначально предполагалось, что на восстановление потребуется около четырёх дней, однако теперь речь идёт о пропуске четвертьфинала, который пройдёт в четверг, 9 июля, на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США).

«Мы будем каждый день следить, как заживает его травма, если она вообще заживает. Игра состоится уже в четверг, у нас мало времени», – приводит слова Стефана Get Football.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/8 финала турнира французы обыграли сборную Парагвая со счётом 1:0.