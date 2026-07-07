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Тчуамени, скорее всего, пропустит 1/4 финала ЧМ-2026 с Марокко из-за травмы — Get Football

Тчуамени, скорее всего, пропустит 1/4 финала ЧМ-2026 с Марокко из-за травмы — Get Football
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Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени, вероятнее всего, пропустит матч 1/4 финала чемпионата мира – 2026 со сборной Марокко. Об этом сообщил помощник главного тренера национальной команды Ги Стефан.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Футболист получил повреждение бедра на тренировке в пятницу, 3 июня. Изначально предполагалось, что на восстановление потребуется около четырёх дней, однако теперь речь идёт о пропуске четвертьфинала, который пройдёт в четверг, 9 июля, на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США).

«Мы будем каждый день следить, как заживает его травма, если она вообще заживает. Игра состоится уже в четверг, у нас мало времени», – приводит слова Стефана Get Football.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/8 финала турнира французы обыграли сборную Парагвая со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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