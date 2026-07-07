Сетка ЧМ-2026 после вылета сборной Португалии. Известны пять участников 1/4 финала

Сборная Испании со счётом 1:0 переиграла национальную команду Португалии в 1/8 финала чемпионата мира — 2026 и пополнила состав участников 1/4 финала турнира. Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступил Энтони Тейлор (Манчестер, Англия).
1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2026:
Франция — Марокко;
Испания — США/Бельгия;
Норвегия — Англия;
Аргентина/Египет — Швейцария/Колумбия.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).