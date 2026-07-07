В МИД Парагвая прокомментировали грубые высказывания сенатора Амарильи в адрес Мбаппе

Министерство иностранных дел Парагвая в социальной сети X опубликовало комментарий от лица правительства страны касательно резкого заявления сенатора Селесте Амарильи в адрес нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе после матча с парагвайской национальной командой (1:0 в пользу «трёхцветных»).

«Заявление правительства республики Парагвай.

Правительство Республики Парагвай с сожалением и осуждением восприняло высказывания сенатора Селесте Амарильи, адресованные капитану сборной Франции Килиану Мбаппе. Эти высказывания противоречат ценностям и принципам мирного сосуществования и уважения к человеческой личности, которые продвигает наша страна.

Парагвай — демократическая республика, где действует принцип разделения и независимости ветвей государственной власти. В этом контексте заявления упомянутого законодателя относятся исключительно к её индивидуальной ответственности как члена Законодательного собрания и не отражают позицию правительства или народа Парагвая.

Правительство Парагвая вновь подтверждает свою твёрдую приверженность главенству прав человека, равноправию и взаимоуважению между людьми, борьбе с расизмом, ксенофобией, нетерпимости к любым проявлениям ненависти или дискриминации.

Помимо этого, мы выражаем солидарность с теми, кого, возможно, затронули эти заявления, и вновь заявляем о своём уважении к французскому народу, с которым Парагвай поддерживает исторические отношения дружбы, сотрудничества и взаимопонимания», — сказано в сообщении МИД Парагвая.