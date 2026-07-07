Спортивный комментатор Денис Казанский высказался о матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между командами Португалии и Испании. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали испанцы. Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступил Энтони Тейлор (Манчестер, Англия). Единственный гол в этом матче забил Микель Мерино на 90+1-й минуте.

«Удивительное дело: когда ты ждёшь и готовишься к чему-то большому в игре, потому что Испания с Португалией не могут иначе… Оказывается, могут. Агония инициативы с первой секунды. Никто. Никому. Никуда. Никогда…

Единственный вопрос к Роберто Мартинесу был простым: хватит ли ему смелости заменить одного игрока? Не хватило. Криштиану весь матч был изолирован. От партнёров и от игры. Это давало Испании куда больше уверенности. Они будто в большинстве мяч перекатывали. Игра такого калибра была идеальной возможностью для Криштиану успокоить всю беспокоившуюся о нём общественность. И…

У Испании большая глубина состава, которая может поменять течение матча любого настроения. Так и произошло. Унылость смазана двумя заменами и двумя касаниями — следующий раунд! Роберто Мартинес… Все замены он сделал до развязки. Тоже урок. В тот самый момент, когда игра развернулась, у него не было ни единой возможности повлиять на неё. В очень близкой игре, в очень большой игре важно делать небольшие вещи правильно. Испания так и победила. Не талантом и желанием. А деталями.

Криштиану… не силы ушли, а время. Которому в Португалии теперь нужны новые герои. Один в один его — время — не обыграешь. Вот и пришёл момент смотреть на Криштиану не с надеждой, а с благодарностью. Герой уходит. Печально, что так. Но главное другое. Легенда была. И мы её видели. Сейчас это куда важнее, чем результат матча», — написал Казанский в телеграм-канале.

В 1/4 финала сборная Испании сыграет с победителем пары США — Бельгия.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).