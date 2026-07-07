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Стало известно наказание, которое ФИФА применила к Балогуну за красную карточку — Харрис

Стало известно наказание, которое ФИФА применила к Балогуну за красную карточку — Харрис
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Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) оштрафовала форварда Фоларина Балогуна на $ 40 тыс. за красную карточку, полученную в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0), сообщает журналист Роб Харрис на своей странице в социальной сети Х.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 03:00 МСК
США
Окончен
2 : 0
Босния и Герцеговина
1:0 Балогун – 45'     2:0 Тилльман – 82'    
Удаления: Балогун – 64' / нет

Половину этой суммы выплатит Федерация футбола США.

ФИФА приостановила дисквалификацию форварда, что позволит футболисту принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии 7 июля. Президент США Дональд Трамп поблагодарил организацию за такое решение. Апелляция сборной Бельгии была отклонена.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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