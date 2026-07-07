Стало известно наказание, которое ФИФА применила к Балогуну за красную карточку — Харрис

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) оштрафовала форварда Фоларина Балогуна на $ 40 тыс. за красную карточку, полученную в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0), сообщает журналист Роб Харрис на своей странице в социальной сети Х.

Половину этой суммы выплатит Федерация футбола США.

ФИФА приостановила дисквалификацию форварда, что позволит футболисту принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии 7 июля. Президент США Дональд Трамп поблагодарил организацию за такое решение. Апелляция сборной Бельгии была отклонена.