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Бубнов объяснил причину поражения сборной Португалии от Испании, упомянув Роналду

Бубнов объяснил причину поражения сборной Португалии от Испании, упомянув Роналду
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Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил причину поражения сборной Португалии в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года от Испании (0:1), упомянув форварда Криштиану Роналду.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

«Я с самого начала говорил, что португальцы не пройдут дальше испанцев, и так и случилось. У Португалии создалась иллюзия силы из-за мощной линии полузащиты — Витинья, Невеш, Фернандеш действительно класс, но в клубах они обслуживают топовых нападающих, а здесь такой поддержки нет. Роналду уже не тот, остальные форварды слабее, и получается замкнутый круг — полузащитники не привыкли сами активно забивать. Испанцы это просчитали, сыграли экономно и решили матч свежими силами со скамейки, когда португальцы уже выдохлись», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

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