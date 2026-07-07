Бубнов объяснил причину поражения сборной Португалии от Испании, упомянув Роналду

Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил причину поражения сборной Португалии в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года от Испании (0:1), упомянув форварда Криштиану Роналду.

«Я с самого начала говорил, что португальцы не пройдут дальше испанцев, и так и случилось. У Португалии создалась иллюзия силы из-за мощной линии полузащиты — Витинья, Невеш, Фернандеш действительно класс, но в клубах они обслуживают топовых нападающих, а здесь такой поддержки нет. Роналду уже не тот, остальные форварды слабее, и получается замкнутый круг — полузащитники не привыкли сами активно забивать. Испанцы это просчитали, сыграли экономно и решили матч свежими силами со скамейки, когда португальцы уже выдохлись», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.