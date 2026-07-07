Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мартинес — о поражении в игре с Испанией: думаю, это был лучший матч Португалии на ЧМ-2026

Мартинес — о поражении в игре с Испанией: думаю, это был лучший матч Португалии на ЧМ-2026
Комментарии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о встрече с Испанией (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, по итогам которой его команда покинула турнир.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

«Главное, что мы можем гордиться собой. Футболисты играли с душой. Думаю, это был наш лучший матч на чемпионате мира. Мяч попал в перекладину, не залетел в ворота, и в этом разница в очень равной игре. Футболисты заслужили провести дополнительное время. Но это повод для гордости. Это футбол, и мы должны это принять», — приводит слова Мартинеса Record.

На стадии 1/4 финала сборная Испании встретится с победителем пары США — Бельгия.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Роберто Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера сборной Португалии

Невероятные стадионы ЧМ-2026:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android