Мартинес — о поражении в игре с Испанией: думаю, это был лучший матч Португалии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о встрече с Испанией (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, по итогам которой его команда покинула турнир.
«Главное, что мы можем гордиться собой. Футболисты играли с душой. Думаю, это был наш лучший матч на чемпионате мира. Мяч попал в перекладину, не залетел в ворота, и в этом разница в очень равной игре. Футболисты заслужили провести дополнительное время. Но это повод для гордости. Это футбол, и мы должны это принять», — приводит слова Мартинеса Record.
На стадии 1/4 финала сборная Испании встретится с победителем пары США — Бельгия.
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