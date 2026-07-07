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Роберто Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера сборной Португалии

Роберто Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера сборной Португалии
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объявил об уходе с указанного поста после поражения команды в матче с Испанией (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

«Было ли решение принято до чемпионата мира? Нет, я не думаю, что оно было окончательно утверждено. Я приехал в Португалию, чтобы выиграть чемпионат мира, и я думаю, что без победы продолжать нет смысла. Теперь у совета директоров и президента есть возможность выбрать нового тренера. Президент всегда поддерживал мою работу, но мой контракт заканчивается сегодня. Больше особо нечего сказать», — приводит слова Мартинеса Record.

Мартинес возглавил сборную Португалии в январе 2023 года. Под его руководством национальная команда выиграла Лигу наций в 2025 году.

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