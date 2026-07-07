Роберто Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объявил об уходе с указанного поста после поражения команды в матче с Испанией (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

«Было ли решение принято до чемпионата мира? Нет, я не думаю, что оно было окончательно утверждено. Я приехал в Португалию, чтобы выиграть чемпионат мира, и я думаю, что без победы продолжать нет смысла. Теперь у совета директоров и президента есть возможность выбрать нового тренера. Президент всегда поддерживал мою работу, но мой контракт заканчивается сегодня. Больше особо нечего сказать», — приводит слова Мартинеса Record.

Мартинес возглавил сборную Португалии в январе 2023 года. Под его руководством национальная команда выиграла Лигу наций в 2025 году.

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