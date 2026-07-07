Сборная Испании установила исторический рекорд на чемпионатах мира

Сборная Испании стала первой командой в истории чемпионатов мира, которая провела шесть матчей подряд без пропущенных голов, сообщает MisterChip на своей странице в социальной сети X. Во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Испании обыграла Португалию со счётом 1:0.
Серия сухих матчей:
Марокко (2022);
Кабо-Верде (2026);
Саудовская Аравия (2026);
Уругвай (2026);
Австрия (2026);
Португалия (2026).
Единственный гол в этой встрече забил Микель Мерино на 90+1-й минуте. В 1/4 финала сборная Испании сыграет с победителем противостояния США и Бельгии.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.