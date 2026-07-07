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Сборная Испании установила исторический рекорд на чемпионатах мира

Сборная Испании установила исторический рекорд на чемпионатах мира
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Сборная Испании стала первой командой в истории чемпионатов мира, которая провела шесть матчей подряд без пропущенных голов, сообщает MisterChip на своей странице в социальной сети X. Во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Испании обыграла Португалию со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

Серия сухих матчей:

Марокко (2022);
Кабо-Верде (2026);
Саудовская Аравия (2026);
Уругвай (2026);
Австрия (2026);
Португалия (2026).

Единственный гол в этой встрече забил Микель Мерино на 90+1-й минуте. В 1/4 финала сборная Испании сыграет с победителем противостояния США и Бельгии.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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