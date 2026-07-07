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Экс-тренер Португалии предсказывал, что число «6» станет решающим для команды на ЧМ-2026

Экс-тренер Португалии предсказывал, что число «6» станет решающим для команды на ЧМ-2026
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Недавно ушедший в отставку с поста главного тренера сборной Португалии испанский специалист Роберто Мартинес предсказывал перед чемпионатом мира 2026 года, что число «6» станет решающим для команды на мировом первенстве.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

Отметим, в итоге национальная команда Португалии завершила участие на ЧМ 6 июля, уступив Испании со счётом 0:1. Победный гол забил шестой номер испанцев полузащитник Микель Мерино. Кроме того, португальцы упустили важный опасный голевой момент на шестой добавленной ко второму тайму минуте.

Мартинес объявил об уходе из сборной после игры с Испанией. Испанский наставник возглавил сборную Португалии в январе 2023 года. Под его руководством национальная команда выиграла Лигу наций в 2025 году.

На стадии 1/4 финала сборная Испании встретится с победителем пары США — Бельгия.

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