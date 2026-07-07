Экс-игрок сборной Англии обвинил Роналду в вылете сборной Португалии с ЧМ-2026

Бывший футболист сборной Англии Крис Саттон раскритиковал нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после поражения команды в матче 1/8 финала ЧМ-2026 со сборной Испании (0:1).

«Центральный нападающий должен двигаться, участвовать в игре, прессинговать, разнообразить свои действия, а он этого не делает. Он бродит по полю, как дедушка. Именно поэтому Португалия вылетела. Криштиану Роналду не сделал ничего. Вообще ничего. В составе сборной Португалии есть несколько блестящих игроков, которые наверняка чувствуют, что этот чемпионат мира стал для них полной потерей времени», — приводит слова Саттона BBC.

Единственный гол в этой встрече забил Микель Мерино на 90+1-й минуте. В 1/4 финала сборная Испании сыграет с победителем противостояния США и Бельгии.