Фото: Родри и Бернарду Силва повздорили в конце матча Португалия — Испания

Бывшие одноклубники по «Манчестер Сити» Родри и Бернарду Силва повздорили в конце матча Португалия — Испания (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. На 90+6-й минуте Бернарду пробил головой чуть выше перекладины, после чего к нему подошёл Родри и сказал португальцу что-то, что разозлило его. Игроков разнимал в том числе экс-футболист «горожан» Эмерик Лапорт.

Фото: Скриншот трансляции «Матч ТВ»

Фото: Скриншот трансляции «Матч ТВ»

На стадии 1/4 финала сборная Испании встретится с победителем пары США — Бельгия.

Бернарду Силва играл за «Манчестер Сити» с 2017 по 2026 год. Нынешним летом полузащитник стал футболистом мадридского «Реала». Родри выступает за «горожан» с 2019 года.

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