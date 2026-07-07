Вратарь Испании Симон повторил национальный исторический рекорд Касильяса на ЧМ

Вратарь сборной Испании Унай Симон отыграл «на ноль» во встрече 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Португалией (1:0). Таким образом, голкипер повторил рекорд Икера Касильяса по количеству «сухих» матчей за сборную Испании на ЧМ.

Для Симона данная встреча стала седьмой без пропущенных мячей на мировых первенствах и пятой — в текущем розыгрыше. На счету бывшего вратаря мадридского «Реала» также семь матчей без пропущенных голов на престижнейшем соревновании сборных.

Всего у Симона 63 встреч за сборную Испании. За это время он пропустил 48 мячей и 29 раз сыграл «на ноль». На стадии 1/4 финала подопечные Луиса де ла Фуэнте встретятся с победителем пары США — Бельгия.