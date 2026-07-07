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Унай Симон обновил рекорд «сухой» серии на чемпионатах мира всех времён

Унай Симон обновил рекорд «сухой» серии на чемпионатах мира всех времён
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Вратарь сборной Испании Унай Симон отыграл «на ноль» во встрече 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Португалией (1:0). Таким образом, голкипер обновил свой же рекорд «сухой» серии на ЧМ. Об этом сообщает Squawka.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

По информации источника, испанский вратарь не пропускает на протяжении 609 минут. Благодаря этому он улучшил свой рекордный результат, который сам же установил в минувшем матче плей-офф (519). Предыдущим рекордсменом по данному показателю является экс-вратарь сборной Италии Вальтер Дзенга (517 минут).

В последний раз соперники забили гол в ворота Симона на чемпионате мира 2 декабря 2022 года. Тогда сборная Японии обыграла испанскую национальную команду со счётом 2:1. С тех пор Симон не пропускает на мировых первенствах в шести встречах подряд.

Всего у Симона 63 матча за сборную Испании. За это время он пропустил 48 мячей и 29 раз сыграл «на ноль».

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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