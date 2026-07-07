Унай Симон обновил рекорд «сухой» серии на чемпионатах мира всех времён

Вратарь сборной Испании Унай Симон отыграл «на ноль» во встрече 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Португалией (1:0). Таким образом, голкипер обновил свой же рекорд «сухой» серии на ЧМ. Об этом сообщает Squawka.

По информации источника, испанский вратарь не пропускает на протяжении 609 минут. Благодаря этому он улучшил свой рекордный результат, который сам же установил в минувшем матче плей-офф (519). Предыдущим рекордсменом по данному показателю является экс-вратарь сборной Италии Вальтер Дзенга (517 минут).

В последний раз соперники забили гол в ворота Симона на чемпионате мира 2 декабря 2022 года. Тогда сборная Японии обыграла испанскую национальную команду со счётом 2:1. С тех пор Симон не пропускает на мировых первенствах в шести встречах подряд.

Всего у Симона 63 матча за сборную Испании. За это время он пропустил 48 мячей и 29 раз сыграл «на ноль».