США — Бельгия: стартовые составы команд на матч 1/8 финала ЧМ-2026

Сегодня, 7 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными США и Бельгии. Игра пройдёт на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США). В качестве главного арбитра выступит Адхам Махадме из Иордании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

США: Фриз, Дест, Ричардс, Робинсон, Рим, Фримен, Адамс, Маккенни, Тилльман, Пулишич, Балогун.

Бельгия: Куртуа, Мехеле, Де Кёйпер, Кастань, Нгой, Тилеманс, Раскин, Онана, Троссард, Лукебакио, Де Кетеларе.

По итогам группового этапа сборная США набрала шесть очков и заняла первое место в квартете D. Национальная команда Бельгии заработала пять очков и расположилась на первой строчке в группе G. В 1/16 финала мирового первенства американцы победили Боснию и Герцеговину (2:0), а сборная Бельгии переиграла Сенегал (3:2).

Невероятные стадионы ЧМ-2026: