Голкипер Испании Симон установил рекорд ЧМ, не покорявшийся никому в истории футбола

Вратарь сборной Испании Унай Симон отыграл «на ноль» во встрече 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Португалией (1:0). Таким образом, голкипер установил рекорд мирового первенства, не покорявшийся никому в истории футбола.

Как сообщает портал Sportstar в соцсети X, Симон стал первым вратарём в истории футбола, который сыграл без пропущенных мячей в шести подряд матчах чемпионата мира. Ранее рекорд принадлежал итальянцу Вальтеру Дзенге, который остановился на пяти таких встречах в розыгрыше престижнейшего соревнования сборных 1990 года.

Всего у Симона 63 матча за сборную Испании. За это время он пропустил 48 мячей и 29 раз сыграл «на ноль».