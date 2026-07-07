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Голкипер Испании Симон установил рекорд ЧМ, не покорявшийся никому в истории футбола

Голкипер Испании Симон установил рекорд ЧМ, не покорявшийся никому в истории футбола
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Вратарь сборной Испании Унай Симон отыграл «на ноль» во встрече 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Португалией (1:0). Таким образом, голкипер установил рекорд мирового первенства, не покорявшийся никому в истории футбола.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

Как сообщает портал Sportstar в соцсети X, Симон стал первым вратарём в истории футбола, который сыграл без пропущенных мячей в шести подряд матчах чемпионата мира. Ранее рекорд принадлежал итальянцу Вальтеру Дзенге, который остановился на пяти таких встречах в розыгрыше престижнейшего соревнования сборных 1990 года.

Всего у Симона 63 матча за сборную Испании. За это время он пропустил 48 мячей и 29 раз сыграл «на ноль».

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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