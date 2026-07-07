Роналду: до меня Португалия не выигрывала ничего. Победу на Евро-2016 ценю на уровне ЧМ

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о вылете национальной команды с чемпионата мира 2026 года. На стадии 1/8 финала мирового первенства сборная Португалии уступила Испании со счётом 0:1. Роналду отыграл всё время встречи.

«Я выиграл три трофея с Португалией. До Криштиану Португалия не выиграла ничего.

Самый большой титул, который я взял с национальной командой, это Евро-2016… Для меня Евро имеет такую же ценность, как чемпионат мира», — приводит слова Роналду аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.

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Роналду показал реакцию болельщиков на него у отеля в Торонто: