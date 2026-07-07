«Могли бы сыграть лучше». Роналду отреагировал на вылет Португалии после 1/8 финала ЧМ

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после матча 1/8 финала ЧМ-2026 с командой Испании. Встреча прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Победу со счётом 1:0 одержала Испания.

«Мы провели хорошую игру, показали отличный результат. Могли бы сыграть лучше, но Испания — одна из лучших команд, они выйдут в финал или будут близки к этому. Сейчас мне грустно после такого вылета… Но я сделал всё, что мог, выложился на полную», — приводит слова Роналду журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Португалия завершила своё участие на турнире. Испания в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с победителем противостояния США и Бельгии. Их очная встреча состоится сегодня, 7 июля, в 3:00 мск.