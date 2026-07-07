Балогун попал в стартовый состав США на матч с Бельгией после скандального решения ФИФА

Нападающий сборной США Фоларин Балогун попал в стартовый состав США на встречу 1/8 финала ЧМ-2026 со сборной Бельгии.

Напомним, ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление во встрече 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича, а президент США Дональд Трамп поблагодарил организацию за такое решение.

По итогам группового этапа сборная США набрала шесть очков и заняла первое место в квартете D. Национальная команда Бельгии заработала пять очков и расположилась на первой строчке в группе G. В 1/16 финала мирового первенства американцы победили Боснию и Герцеговину (2:0), а сборная Бельгии переиграла Сенегал (3:2).