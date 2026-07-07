41-летний Криштиану Роналду объявил, что сыграл на последнем в карьере чемпионате мира

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сделал заявление о своём участии на чемпионатах мира после матча 1/8 финала ЧМ-2026 с командой Испании. Встреча прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Победу со счётом 1:0 одержала Испания.

«Это был мой последний чемпионат мира, да… Но теперь у меня будет время подумать, побыть с семьёй. Жизнь продолжается. Завтра я проснусь в том же настроении, что и сегодня. Я сделал всё, что мог», — приводит слова Роналду журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Португалия завершила своё участие на турнире. Испания в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с победителем противостояния США и Бельгии.

Роналду принял участие в шести чемпионатах мира, не завоевав ни одного трофея. На счету 41-летнего форварда 27 игр на мировых первенствах, 11 голов и два ассиста.