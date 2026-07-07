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Роналду ответил на вопрос о своих слезах после поражения Португалии в матче с Испанией

Роналду ответил на вопрос о своих слезах после поражения Португалии в матче с Испанией
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Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду ответил, что он сказал бы самому себе версии 2006 года, когда впервые сыграл на чемпионате мира, а также рассказал о своих эмоциях после поражения в матче с Испанией (0:1) на мировом первенстве 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

– Что бы вы сказали парню, впервые сыгравшему на чемпионате мира в 2006 году?
– Всегда отдавай все силы своей стране, своим цветам, потому что тогда, когда ты закончишь, будешь спокоен, что выложился на максимум. Особенно, когда это касается сборной. Испытываю особые чувства, когда я представляю национальную команду, что продолжается уже 23 года. Делаю это с огромным удовольствием и наслаждением. Это незабываемый опыт.

– Слёзы в конце матча?
– Это были эмоции, но также и облегчение. Моя совесть чиста, ведь я знаю, что нельзя критиковать того, кто старается изо всех сил, — приводит слова Роналду Record.

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