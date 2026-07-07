ФИФА выступила с заявлением об отмене дисквалификации Балогуна на ЧМ-2026

Дисциплинарный комитет ФИФА выступил с заявлением о ситуации с отменой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на матч с Бельгией в 1/8 финала ЧМ-2026.

«5 июля 2026 года Дисциплинарный комитет ФИФА признал Балогуна виновным по обоим эпизодам, назначил ему дисквалификацию на один матч (с отсрочкой исполнения на испытательный срок в один год) и штраф в размере $ 40 тыс., после чего уведомил стороны о принятом решении.

Что касается спортивного наказания, Дисциплинарный комитет ФИФА назначил дисквалификацию на один матч. В решении отдельно указано, что она включает автоматическую дисквалификацию, которую футболист должен был бы отбыть в следующей встрече чемпионата мира США — Бельгия, запланированной на 6 июля 2026 года. Иными словами, если бы не последующее решение Дисциплинарного комитета ФИФА, Балогун не имел бы права принять участие в этой встрече.

Однако затем Дисциплинарный комитет ФИФА применил статью 27 Дисциплинарного кодекса, которая предоставляет ему право приостанавливать исполнение дисциплинарных санкций. Комитет постановил отсрочить исполнение одноматчевой дисквалификации на испытательный срок продолжительностью один год. В результате Балогуну не требуется немедленно отбывать наказание. Санкция остаётся «замороженной» в течение испытательного срока и вступит в силу только в том случае, если в течение этого года он совершит новое нарушение аналогичного характера и степени тяжести. Если это произойдёт, отложенная дисквалификация будет исполнена дополнительно к любому новому наказанию.

Помимо условной дисквалификации, Дисциплинарный комитет ФИФА наложил на Балогуна штраф в размере $ 40 тыс.: половина суммы назначена за нарушение статьи 14, другая половина — за нарушение статьи 66 Дисциплинарного кодекса ФИФА. Федерация футбола США была признана солидарно ответственной за выплату штрафа в соответствии со статьёй 6.5 Дисциплинарного кодекса ФИФА», — говорится в заявлении организации.

Напомним, ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление во встрече 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича, а президент США Дональд Трамп поблагодарил организацию за такое решение.