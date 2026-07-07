Роналду повторил антирекорд ЧМ по числу поражений среди игроков

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду потерпел восьмое поражение в матчах на чемпионатах мира. Ни один футболист в истории турнира не проигрывал чаще, сообщает BBC.

Также по восемь поражений на чемпионатах мира имеют Мэттью Леки, Сон Хын Мин, Антонио Карбахаль и Хон Мён Бо.

Напомним, сборная Португалии в 1/8 финала ЧМ-2026 проиграла национальной команде Испании со счётом 0:1. Ранее Роналду объявил, что провёл свой последний матч за сборную Португалии на ЧМ.

Роналду принял участие в шести чемпионатах мира, не завоевав ни одного трофея. На счету 41-летнего форварда 27 игр на мировых первенствах, 11 голов и два ассиста.