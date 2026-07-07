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«Великий тренер и человек». Роналду — об уходе Мартинеса из сборной Португалии

«Великий тренер и человек». Роналду — об уходе Мартинеса из сборной Португалии
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Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на решение испанского тренера Роберто Мартинеса покинуть португальскую национальную команду. 52-летний специалист объявил о своём решении после поражения в матче с Испанией (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

«Я хочу сказать мистеру, что мне нравилось работать с ним. Великий тренер, великий человек. Сделанное им для Португалии заслуживает похвалы. Он выиграл один трофей с Португалией. Многие люди не ценят это, но раньше мы ничего не выигрывали. В последнее же время наша команда завоёвывала титулы. Это показывает то, насколько хорошим специалистом надо быть, чтобы выиграть титул с Португалией. Я хочу поблагодарить его и пожелать, чтобы он был очень счастлив», — приводит слова Роналду Record.

Мартинес возглавил сборную Португалии в январе 2023 года. Под его руководством национальная команда выиграла Лигу наций в 2025 году.

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