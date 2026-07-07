Президент Франции высказался о скандальных высказываниях сенатора Парагвая в адрес Мбаппе

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на скандальные заявления сенатора Селесте Амарильи в адрес нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе после матча со сборной Парагвая (1:0) в 1/8 финала ЧМ-2026.

«Ещё один гол Килиана Мбаппе. На этот раз — против расизма. Вся моя поддержка ему. Когда слова порочат, наши ценности отвечают: достоинство, уважение, братство», — написал Макрон на личной странице в социальной сети X.

Ранее Амарилья в нелициприятных выражениях высказалась о Мбаппе и упрекнула сборную Парагвая за то, что никто не дал ему пощёчину после матча 1/8 финала ЧМ-2026.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.