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Роналду установил необычное достижение на ЧМ, связанное с атакующими действиями

Роналду установил необычное достижение на ЧМ, связанное с атакующими действиями
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил необычное достижение после матча 1/8 финала ЧМ-2026 с командой Испании. Встреча прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Победу со счётом 1:0 одержала Испания.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

Как сообщает статистический портал Opta Sports, Роналду 17 раз пробил по воротам на мировом первенстве 2026 года, но не сделал ни одной передачи под удар за весь турнир. Это рекорд по ударам за один чемпионат мира без единого созданного шанса для своих партнёров. Статистика приводит с начала её сбора в 1966 году.

Ранее Криштиану Роналду заявил о том, что больше не сыграет на ЧМ.

Португалия завершила своё участие на турнире. Испания в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с победителем противостояния США и Бельгии.

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Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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