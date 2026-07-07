Мартинес объяснил, почему не заменил Роналду в матче Португалии с Испанией

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил, почему не заменил 41-летнего нападающего Криштиану Роналду в матче с Испанией (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

«Физически Криштиану был полностью готов отыграть все 90 минут. Он создаёт пространство, адаптируется к ситуациям. Очень важно иметь такого игрока в штрафной площади. Возможно, в дополнительное время было бы неплохо выпустить Гонсалу Рамуша, но сегодня это не было нашей стратегией. Сегодня нам нужно было остановить атакующих футболистов Испании, и не имело смысла заменять наших нападающих», — приводит слова Мартинеса Record.

Роналду показал реакцию болельщиков на него у отеля в Торонто: