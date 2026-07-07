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Мартинес: Роналду мечтал выиграть ЧМ, он очень старался. Криштиану — пример для подражания

Мартинес: Роналду мечтал выиграть ЧМ, он очень старался. Криштиану — пример для подражания
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о нападающем и капитане команды Криштиану Роналду после её поражения в матче с Испанией (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

«Слова благодарности, потому что он был образцовым капитаном. Я приехал в Португалию в период большой неопределённости, множества сомнений относительно позиции Криштиану. И для меня он был примером. Не только в плане голов, хотя статистика говорит сама за себя, но и в плане результативных передач.

Его ежедневная самоотдача, жизнь футболом. Криштиану — пример для подражания. Мы должны чествовать его. Таких, как он, немного. Я буду вечно благодарить его за то, что он пытался сделать на этом чемпионате мира. Его мечтой была победа, и он очень старался. Роналду подавал невероятный пример как на поле, так и в раздевалке. Вся команда навсегда сохранит эту память», — приводит слова Мартинеса Record.

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