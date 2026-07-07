ФИФА заявила, что не отменяла решение арбитра об удалении форварда США Балогуна

Дисциплинарный комитет ФИФА прокомментировал ситуацию с отменой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на матч с Бельгией в 1/8 финала ЧМ-2026.

«Дисциплинарный комитет ФИФА не отменял решение арбитра об удалении Балогуна с поля, а, напротив, подтвердил одноматчевую дисквалификацию, связанную с красной карточкой, показанной ему 1 июля 2026 года. Комитет лишь рассмотрел вопрос о дополнительных дисциплинарных санкциях после удаления», — говорится в заявлении на официальном сайте ФИФА.

Напомним, ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича, а президент США Дональд Трамп поблагодарил организацию за такое решение.