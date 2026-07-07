Роберто Мартинес рассказал, чего не хватило Португалии в матче 1/8 финала ЧМ с Испанией

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о том, чего не хватило его команде во встрече с Испанией (0:1) в рамках 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, по итогам которой его команда покинула турнир.

«Всегда хочется быть идеальными. Мы отлично владеем мячом. Это правда, что хотелось бы чаще выходить в заключительную треть поля и создавать больше моментов, но на поле находятся две команды, и соперник сыграл хорошо», — приводит слова Мартинеса O Jogo.

На стадии 1/4 финала сборная Испании встретится с победителем пары США — Бельгия. Ранее стало известно, что Мартинес покинул пост наставника Португалии.