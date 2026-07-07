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Экс-тренер Роналду в «Аль-Насре» Ж. Жезуш возглавит Португалию после Мартинеса — A Bola

Экс-тренер Роналду в «Аль-Насре» Ж. Жезуш возглавит Португалию после Мартинеса — A Bola
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Португальская футбольная федерация (FPF) приняла решение назначить Жорже Жезуша на пост главного тренера сборной после ухода с этой должности Роберто Мартинеса. 71-летний специалист будет возглавлять национальную команду в цикле подготовки к Евро-2028 и чемпионату мира 2030 года. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, Жезуш подпишет контракт после возвращения сборной Португалии с мирового первенства 2026 года, которое они покинули на стадии 1/8 финала. После поражения в матче с Испанией (0:1) Мартинес объявил об уходе с должности главного тренера национальной команды.

Последним местом работы Жезуша был «Аль-Наср», который он покинул нынешним летом. Под его руководством выступал нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. По итогам минувшего сезона они с «Аль-Насром» стали чемпионами Саудовской Аравии.

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