Бруну Фернандеш прокомментировал поражение Португалии от Испании и вылет сборной с ЧМ

Португальский полузащитник и один из капитанов команды Бруну Фернандеш подвёл итоги матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 год с Испанией. Португалия проиграла со счётом 0:1 и завершила участие на турнире.

«Это печальный момент. У нас была чёткая цель — выиграть чемпионат мира, но мы не показали свою лучшую игру. В первом тайме мы были лучше [соперника], но во второй половине мы снова допустили ошибку, опустившись слишком глубоко и отдав мяч сопернику. Когда такое случается, у нас в конечном итоге возникают проблемы. Испания заслуживает похвалы, но я считаю, что если бы мы продолжали делать то, что делали в первом тайме, то уехали бы отсюда с другим результатом.

Оценка не может быть положительной — она была бы положительной только в том случае, если бы мы дошли до конца. Я знаю, что мы никогда не выигрывали чемпионат мира и всегда ставили планку очень высоко, но у этого состава были качества, необходимые для победы на чемпионате мира при определённой доле уверенности в себе. Не нужно терять веру. Мы проиграли одному из фаворитов и должны смотреть в будущее по-другому. Мы должны быть более верны себе, играть по-своему и найти способы заставить команды больше уважать нас», — приводит слова Фернандеша O Jogo.

Испания в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с победителем противостояния США и Бельгии.