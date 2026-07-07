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Винисиус высказался о Неймаре после вылета сборной Бразилии с ЧМ-2026

Винисиус высказался о Неймаре после вылета сборной Бразилии с ЧМ-2026
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Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался о Неймаре после вылета команды с ЧМ-2026. В 1/8 финала сборной Бразилии проиграла национальной команде Норвегии со счётом 1:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Неймар — мой кумир. Я всегда хотел играть вместе с ним, и возможность выйти с ним на поле в сборной стала особенным моментом. Желаю ему удачи в течение сезона и в жизни. Он всегда очень хорошо заботился обо мне», — приводит слова Винисиуса Globo.

После матча Неймар объявил, что завершил карьеру в сборной Бразилии.

Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной. Всего на его счету 130 матчей в составе национальной команды с 2010 года, 80 мячей и 59 результативных передач.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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