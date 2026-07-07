Винисиус высказался о Неймаре после вылета сборной Бразилии с ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался о Неймаре после вылета команды с ЧМ-2026. В 1/8 финала сборной Бразилии проиграла национальной команде Норвегии со счётом 1:2.

«Неймар — мой кумир. Я всегда хотел играть вместе с ним, и возможность выйти с ним на поле в сборной стала особенным моментом. Желаю ему удачи в течение сезона и в жизни. Он всегда очень хорошо заботился обо мне», — приводит слова Винисиуса Globo.

После матча Неймар объявил, что завершил карьеру в сборной Бразилии.

Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной. Всего на его счету 130 матчей в составе национальной команды с 2010 года, 80 мячей и 59 результативных передач.