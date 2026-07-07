«Кто платит, тот и заказывает музыку». Нурмагомедов — о матче США и Бельгии на ЧМ

37-летний прославленный российский боец, член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборной США и национальной командой Бельгии.

«США — Бельгия.

Тут как говорится: кто платит, тот и заказывает музыку)))) захотели — поменяли арбитра, захотели — отменили красную карточку )))

Это мне напомнило, когда мы играем в футбол в нашей команде, я всегда на правах старшего брата бываю и арбитр, и боковой судья, и вратарь, и нападающий и т д ))))

И смешно бывает, когда они требуют справедливости )))

Короче, болею в этом матче за Бельгию, но, думаю, США пройдут дальше», — написал Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

Матч пройдёт сегодня в 03:00 по московскому времени.