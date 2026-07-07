Роналду отреагировал на сообщения, что Жезуш может стать новым тренером Португалии

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал информацию о возможном назначении Жорже Жезуша на пост главного тренера национальной команды. 41-летний форвард выступал под руководством португальского специалиста в «Аль-Насре». Нынешним летом Жезуш покинул саудовский клуб.

«Жорже Жезуш? Сейчас не время говорить, кто придёт в сборную следующим. Это решение, которое принимаю не я. Его принимает президент [Португальской футбольной федерации]. Сейчас не время говорить на тему, кто придёт на замену Мартинесу», — приводит слова Роналду Record.

По итогам минувшего сезона Роналду и Жезуш с «Аль-Насром» стали чемпионами Саудовской Аравии.

Напомним, Роберто Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера сборной Португалии после поражения в матче с Испанией (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

Роналду показал реакцию болельщиков на него у отеля в Торонто: