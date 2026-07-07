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ФИФА объяснила, почему отменила дисквалификацию Балогуна на матч с Бельгией на ЧМ-2026

ФИФА объяснила, почему отменила дисквалификацию Балогуна на матч с Бельгией на ЧМ-2026
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ФИФА объяснила, почему решила отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна на матч с Бельгией в 1/8 финала ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
2-й тайм
1 : 3
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'    

«Статья 66.4 Дисциплинарного кодекса гласит: «Удаление автоматически влечёт дисквалификацию на следующий матч». Аналогичное положение содержится в статье 10.5 Регламента чемпионата мира 2026: «Если игрок или официальное лицо команды удалены с поля в результате прямой красной карточки либо второй жёлтой карточки, они автоматически дисквалифицируются на следующий матч своей команды. Кроме того, могут быть назначены дополнительные санкции.

В соответствии со статьёй 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА комитет решил приостановить исполнение автоматической дисквалификации сроком на один год. Такое решение было принято с учётом всех конкретных обстоятельств инцидента и имеющихся доказательств.

Согласно статье 27 Дисциплинарного кодекса, комитет вправе приостанавливать исполнение любых дисциплинарных санкций, если они не связаны с манипулированием результатами матчей, чего в данном случае, разумеется, не было. Следует добавить, что применение статьи 27 не является беспрецедентным: аналогичные решения уже принимались во время квалификации к ЧМ-2026», — говорится в заявлении ФИФА.

Напомним, ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича, а президент США Дональд Трамп поблагодарил организацию за такое решение.

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