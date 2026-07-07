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Тренер сборной Испании высказался об игре Мерино, забившем единственный гол Португалии

Тренер сборной Испании высказался об игре Мерино, забившем единственный гол Португалии
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал гол полузащитника Микеля Мерино в матче 1/8 финала чемпионата мира с национальной командой Португалии. Встреча завершилась победой испанцев со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

«На Мерино всегда можно положиться, он никогда не подводит. Он принёс нам победу на чемпионате Европы и неизменно появляется в ключевые моменты матча. На своей позиции он входит в число сильнейших футболистов мира. У нас есть футболисты на скамейке запасных, которые бы выходили в стартовом составе большинства других сборных.

Я принимаю решения исходя из интересов команды. Я никогда не склонялся к риску. Мерино действует на высоком уровне и всегда занимает правильную позицию», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Следующий матч сборная Испании проведёт с победителем пары США — Бельгия.

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