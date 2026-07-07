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Родри прокомментировал стычку с Бернарду Силвой в концовке матча Испании с Португалией

Родри прокомментировал стычку с Бернарду Силвой в концовке матча Испании с Португалией
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Полузащитник сборной Испании Родри высказался о стычке с футболистом сборной Португалии Бернарду Силвой в концовке очного матча национальных команд в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. На 90+6-й минуте Бернарду пробил головой немного выше перекладины, после чего к нему подошёл Родри и сказал португальцу что-то, что разозлило его.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

«Что произошло в ситуации с Бернарду? С Бернарду я допустил ошибку, потому что начал праздновать, когда он потерпел неудачу. Я извинился перед ним», — приводит слова Родри AS.

Родри и Бернарду Силва являются бывшими одноклубниками по «Манчестер Сити». Португалец играл за «горожан» с 2017 по 2026 год. Нынешним летом полузащитник стал футболистом мадридского «Реала». Родри выступает за английский клуб с 2019 года.

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