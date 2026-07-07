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Губерниев: домой, дедушка-поленушко Роналду!

Губерниев: домой, дедушка-поленушко Роналду!
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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал вылет сборной Португалии с чемпионата мира 2026 года после матча 1/8 финала с национальной командой Испании. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу испанцев.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

«Домой, дедушка-поленушко Роналду!!! Домой!!! Испания идет дальше!!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее Роналду сообщил, что это был его последний матч за сборную Португалии на чемпионатах мира.

Следующий матч сборная Испании проведёт или с национальной командой США, или со сборной Бельгии. Встреча четвертьфинала пройдёт 10 июля, начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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