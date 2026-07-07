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Тибо Куртуа вышел на второе место по матчам в истории чемпионатов мира среди вратарей

Тибо Куртуа вышел на второе место по матчам в истории чемпионатов мира среди вратарей
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Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа вышел на второе место по количеству матчей в истории чемпионатов мира среди вратарей, сообщает OptaJose на личной странице в социальной сети X. На его счету 20 игр. По этому показателю он сравнялся с голкипером сборной Франции Уго Льорисом. Рекорд принадлежит Мануэлю Нойеру из Германии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
2-й тайм
1 : 3
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'    

Вратари с наибольшим количеством сыгранных матчей в истории чемпионатов мира:

Мануэль Нойер (Германия) — 23 матча
Уго Льорис (Франция) — 20 матчей
Тибо Куртуа (Бельгия) — 20 матчей

В эти минуты сборная Бельгии встречается с национальной командой США в матче 1/8 финала ЧМ-2026. Счёт 2:1 в пользу сборной Бельгии.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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