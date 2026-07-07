Тибо Куртуа вышел на второе место по матчам в истории чемпионатов мира среди вратарей

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа вышел на второе место по количеству матчей в истории чемпионатов мира среди вратарей, сообщает OptaJose на личной странице в социальной сети X. На его счету 20 игр. По этому показателю он сравнялся с голкипером сборной Франции Уго Льорисом. Рекорд принадлежит Мануэлю Нойеру из Германии.

Вратари с наибольшим количеством сыгранных матчей в истории чемпионатов мира:

Мануэль Нойер (Германия) — 23 матча

Уго Льорис (Франция) — 20 матчей

Тибо Куртуа (Бельгия) — 20 матчей

В эти минуты сборная Бельгии встречается с национальной командой США в матче 1/8 финала ЧМ-2026. Счёт 2:1 в пользу сборной Бельгии.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.