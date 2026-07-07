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Роналду — самый возрастной полевой футболист, проведший полный матч в плей-офф ЧМ

Роналду — самый возрастной полевой футболист, проведший полный матч в плей-офф ЧМ
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Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым возрастным полевым футболистом, сыгравшим все 90 минут в матче плей-офф чемпионата мира. Форвард провёл полную встречу с Испанией (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года в возрасте 41 года и 151 дня. Об этом сообщает Opta.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

Роналду принял участие в пяти матчах мирового первенства 2026 года, в которых он отметился тремя голами. Нападающий впервые сыграл на чемпионате мира в 2006 году. Всего на мировых первенствах Роналду провёл 27 матчей, где он забил 11 голов и сделал две результативные передачи.

На стадии 1/4 финала сборная Испании встретится с победителем пары США — Бельгия.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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