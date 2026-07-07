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Главный тренер Испании де ла Фуэнте высказался об объятиях с Роналду перед матчем

Главный тренер Испании де ла Фуэнте высказался об объятиях с Роналду перед матчем
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал объятия с нападающим национальной команды Португалии Криштиану Роналду перед матчем 1/8 финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу испанцев.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

«Мы пересекаемся лишь время от времени, но я искренне восхищаюсь его принципами. Мне очень импонирует то, что он олицетворяет, его отношение к спорту и то, как он подаёт пример молодёжи. При каждой встрече мы выражаем восхищение друг другу», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

ранее Роналду заявил, что это был его последний матч за сборную Португалии на чемпионатах мира.

Следующий матч сборная Испании проведёт с победителем пары США — Бельгия.

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