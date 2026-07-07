Фото: Почеттино в ярости ударил по боксу с водой после гола Бельгии в матче с США

В эти минуты идёт матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными США и Бельгии. Игра проходит на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США). В качестве главного арбитра выступает Адхам Махадме из Иордании. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу «красных дьяволов». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После второго пропущенного гола сборной США главный тренер команды Маурисио Почеттино не сдержал эмоции и ударил по боксу с водой ногой.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, на 31-й минуте сборная США сравняла счёт, однако уже на 33-й минуте бельгийцы вновь вышли вперёд.

По итогам группового этапа сборная США набрала шесть очков и заняла первое место в квартете D. Национальная команда Бельгии заработала пять очков и расположилась на первой строчке в группе G. В 1/16 финала мирового первенства американцы победили Боснию и Герцеговину (2:0), а сборная Бельгии переиграла Сенегал (3:2).