Кукурелья: Испания заставила Роналду чувствовать себя некомфортно, но он был опасен

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья высказался об игре против нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в очном матче (0:1) национальных команд в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

«Криштиану Роналду — легенда футбола. Он вдохновил многих молодых людей, и играть против него всегда мотивирует, потому что в детстве я смотрел его матчи по телевизору, а теперь у меня появился шанс встретиться с ним на чемпионате мира.

Это было действительно хорошее выступление. Мы отлично справились. Наша команда не дала Роналду почувствовать себя комфортно, но он всё равно смог создать пару моментов», — сказал Кукурелья после матча.

Роналду показал реакцию болельщиков на него у отеля в Торонто: