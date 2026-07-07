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Кукурелья: Испания заставила Роналду чувствовать себя некомфортно, но он был опасен

Кукурелья: Испания заставила Роналду чувствовать себя некомфортно, но он был опасен
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Защитник сборной Испании Марк Кукурелья высказался об игре против нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в очном матче (0:1) национальных команд в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

«Криштиану Роналду — легенда футбола. Он вдохновил многих молодых людей, и играть против него всегда мотивирует, потому что в детстве я смотрел его матчи по телевизору, а теперь у меня появился шанс встретиться с ним на чемпионате мира.

Это было действительно хорошее выступление. Мы отлично справились. Наша команда не дала Роналду почувствовать себя комфортно, но он всё равно смог создать пару моментов», — сказал Кукурелья после матча.

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