Полузащитник сборной США Тилльман повторил редкое достижение 44-летней давности на ЧМ

Полузащитник сборной США Малик Тилльман повторил редкое достижение в истории чемпионатов мира, забив гол со штрафного в матче с Бельгией в 1/8 финала ЧМ-2026, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X. Матч в эти минуты проходит в США, счёт 2:1 в пользу Бельгии.

Он стал вторым игроком в истории чемпионатов мира, которому удалось забить два гола прямыми ударами со штрафных в одном розыгрыше турнира.

Жан-Марк Генгини (Франция) (1982)

Малик Тилльман (США) (2026)

Ранее Тилльман на стадии 1/16 финала забил гол со штрафного в ворота Боснии и Герцеговины.

По итогам группового этапа сборная США набрала шесть очков и заняла первое место в квартете D. Национальная команда Бельгии заработала пять очков и расположилась на первой строчке в группе G. В 1/16 финала мирового первенства американцы победили Боснию и Герцеговину (2:0), а сборная Бельгии переиграла Сенегал (3:2).