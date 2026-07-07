США — Бельгия: Ванакен укрепил преимущество «красных дьяволов» на 57-й минуте

В эти минуты идёт матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными США и Бельгии. Игра проходит на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США). В качестве главного арбитра выступает Адхам Махадме из Иордании. На момент выхода новости счёт 3:1 в пользу «красных дьяволов». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 57-й минуте полузащитник Ханс Ванакен укрепил преимущество бельгийской национальной команды.

Ранее, на девятой минуте, счёт открыл нападающий «красных дьяволов» Шарль Де Кетеларе. На 31-й минуте полузащитник звёздно-полосатых Малик Тилльман ударом со штрафного сравнял счёт в матче. На 33-й минуте Де Кетеларе оформил дубль.

По итогам группового этапа сборная США набрала шесть очков и заняла первое место в квартете D. Национальная команда Бельгии заработала пять очков и расположилась на первой строчке в группе G. В 1/16 финала мирового первенства американцы победили Боснию и Герцеговину (2:0), а сборная Бельгии переиграла Сенегал (3:2).

Невероятные стадионы ЧМ-2026: