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«Перепробовал 50 тактических приёмов». Куарежма раскритиковал Роберто Мартинеса

«Перепробовал 50 тактических приёмов». Куарежма раскритиковал Роберто Мартинеса
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Бывший нападающий сборной Португалии Рикарду Куарежма подверг критике игру национальной команды под руководством Роберто Мартинеса. Португалия покинула чемпионат мира 2026 года после поражения в матче с Испанией (0:1) в 1/8 финала.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

«Для меня всё шло не так с самого начала. Не было ни одного матча, где можно было бы сказать, что мы играли хорошо или что много атаковали, а нам просто не повезло. Сегодня мы отдали игру Испании от начала и до конца. Испания контролировала весь матч, делала, что хотела, контролируя темп игры. Когда соперник хотел ускориться, то ускорялся, когда хотел замедлиться — замедлялся. Мы же просто ходили без всякого желания, без радости, очень медленно.

Затем замены, которые я не понимаю… Я устал это повторять, но Мартинес меня никогда не впечатлял. Мне всё равно, расстроены вы или нет, но мы должны получать гораздо больше положительных эмоций. С тех пор, как Мартинес пришёл, я не видел, чтобы сборная играла по-настоящему хорошо. Такова реальность. Он перепробовал 50 тактических приёмов, ни один из них не сработал. И вот доказательство: мы приехали [на чемпионат мира 2026 года] с командой, которую все называли лучшей за всю историю. Но лучшей за всю историю в чём? Что они выиграли? Мы что, едем домой разочарованными и с опущенными головами?» — приводит слова Куарежмы Record со ссылкой на LiveMode.

Мартинес объявил об уходе из сборной Португалии после поражения в матче с Испанией. Он возглавлял команду с 2023 года.

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