«Перепробовал 50 тактических приёмов». Куарежма раскритиковал Роберто Мартинеса

Бывший нападающий сборной Португалии Рикарду Куарежма подверг критике игру национальной команды под руководством Роберто Мартинеса. Португалия покинула чемпионат мира 2026 года после поражения в матче с Испанией (0:1) в 1/8 финала.

«Для меня всё шло не так с самого начала. Не было ни одного матча, где можно было бы сказать, что мы играли хорошо или что много атаковали, а нам просто не повезло. Сегодня мы отдали игру Испании от начала и до конца. Испания контролировала весь матч, делала, что хотела, контролируя темп игры. Когда соперник хотел ускориться, то ускорялся, когда хотел замедлиться — замедлялся. Мы же просто ходили без всякого желания, без радости, очень медленно.

Затем замены, которые я не понимаю… Я устал это повторять, но Мартинес меня никогда не впечатлял. Мне всё равно, расстроены вы или нет, но мы должны получать гораздо больше положительных эмоций. С тех пор, как Мартинес пришёл, я не видел, чтобы сборная играла по-настоящему хорошо. Такова реальность. Он перепробовал 50 тактических приёмов, ни один из них не сработал. И вот доказательство: мы приехали [на чемпионат мира 2026 года] с командой, которую все называли лучшей за всю историю. Но лучшей за всю историю в чём? Что они выиграли? Мы что, едем домой разочарованными и с опущенными головами?» — приводит слова Куарежмы Record со ссылкой на LiveMode.

Мартинес объявил об уходе из сборной Португалии после поражения в матче с Испанией. Он возглавлял команду с 2023 года.

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