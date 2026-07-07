«Футбол наказывает за нарушение правил приличия». Нагучев – о матче США — Бельгия

Российский комментатор Роман Нагучев отреагировал на ход матча 1/8 финала ЧМ-2026 США — Бельгия. Встреча в эти минуты проходит в США, счёт 3:1 в пользу сборной Бельгии.

«Как же классно, когда футбол наказывает за нарушение правил. Особенно правил приличия», — написал Нагучев на своей странице в телеграм-канале.

В эпизоде с третьим голом Фриз неудачно вышел из штрафной площади, потерял мяч и Шарль Де Кетеларе воспользовался ошибкой вратаря, сделал передачу на Ханса Ванакена, который увеличил отрыв в счёте.

По итогам группового этапа сборная США набрала шесть очков и заняла первое место в квартете D. Национальная команда Бельгии заработала пять очков и расположилась на первой строчке в группе G. В 1/16 финала мирового первенства американцы победили Боснию и Герцеговину (2:0), а сборная Бельгии переиграла Сенегал (3:2).