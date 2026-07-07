Сетка плей-офф ЧМ-2026. Известны три из четырёх пар 1/4 финала турнира

В ночь с 6 на 7 июля состоялись матчи 1/8 финала чемпионата мира — 2026, в которых Бельгия переиграла сборную США (2:1), а Испания — Португалию (1:0). По итогам данной встречи обновилась турнирная сетка ЧМ.

На данный момент турнирная сетка мирового первенства выглядит следующим образом:

Фото: Чемпионат

Напомним, на данный момент в 1/4 финала квалифицировались шесть участников: Франция, Марокко, Англия, Норвегия, Бельгия и Испания. Соперником бельгийцев в следующей стадии плей-офф будет Испания, Англия встретится с Норвегией, а Франция — с Марокко.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории мирового первенства в финальной части турнира принимали участие 48 национальных команд. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.