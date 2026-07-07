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Стали известны три из четырёх пар 1/4 финала ЧМ-2026. Как выглядит сетка турнира на 7 июля

Сетка плей-офф ЧМ-2026. Известны три из четырёх пар 1/4 финала турнира
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В ночь с 6 на 7 июля состоялись матчи 1/8 финала чемпионата мира — 2026, в которых Бельгия переиграла сборную США (2:1), а Испания — Португалию (1:0). По итогам данной встречи обновилась турнирная сетка ЧМ.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

На данный момент турнирная сетка мирового первенства выглядит следующим образом:

Фото: Чемпионат

Напомним, на данный момент в 1/4 финала квалифицировались шесть участников: Франция, Марокко, Англия, Норвегия, Бельгия и Испания. Соперником бельгийцев в следующей стадии плей-офф будет Испания, Англия встретится с Норвегией, а Франция — с Марокко.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории мирового первенства в финальной части турнира принимали участие 48 национальных команд. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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